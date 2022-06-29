Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20 в Индонезии в случае, если его посетит Владимир Путин.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды", - сказал Джонсон.

Британский премьер также заявил, что будет "искренне изумлен", если Путин приедет лично.

Ранее в Кремле сообщили, что пока не решено, кто поедет на саммит.

Как писала "Страна", саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

Президент Украины Зеленский лично принял приглашение на саммит G20 от президента Индонезии, но назвал два условия.

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