В Кремле заявили, что мирное урегулирование в Украине возможно "после того, как Киев выполнит все требования российской стороны".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

На вопрос, о каких требованиях России идет речь, он ответил: "Украина прекрасно знает всё".

Также Песков заявил, что Россия отрицает обвинения в краже зерна из Украины.

Кроме того, он сказал, что РФ отслеживает и фиксирует факты использования западного оружия в Украине.

Что касается оккупированной Запорожской области Украины, Песков сказал, что в России не обсуждают вопрос упразднения границ с ней.

Напомним, ранее Песков говорил, что в Кремле ожидают "длительного кризиса" в Украине.

Также мы писали, что, по словам Пескова, вариант ввода сил ОДКБ в Украину не рассматривается.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты", "Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.