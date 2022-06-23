В Кремле заявили, что мирное урегулирование возможно только после выполнения Украиной всех требований РФ
В Кремле заявили, что мирное урегулирование в Украине возможно "после того, как Киев выполнит все требования российской стороны".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
На вопрос, о каких требованиях России идет речь, он ответил: "Украина прекрасно знает всё".
Также Песков заявил, что Россия отрицает обвинения в краже зерна из Украины.
Кроме того, он сказал, что РФ отслеживает и фиксирует факты использования западного оружия в Украине.
Что касается оккупированной Запорожской области Украины, Песков сказал, что в России не обсуждают вопрос упразднения границ с ней.
Напомним, ранее Песков говорил, что в Кремле ожидают "длительного кризиса" в Украине.
Также мы писали, что, по словам Пескова, вариант ввода сил ОДКБ в Украину не рассматривается.
Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты", "Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.