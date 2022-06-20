Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вариант привлечения сил ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности) к военным действиям в Украине не рассматривался".

"Нет. Такой вариант не рассматривался", - заявил Песков в понедельник журналистам, отвечая на вопрос о возможности привлечения сил ОДКБ.

Ранее в Госдуме РФ допустили ввод войск ОДКБ в Украину и удары по госучреждениям страны. Об этом говорил глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Он заявлял, что "нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ" и на захваченных с 24 февраля территориях, и на территориях, контролируемых "ЛДНР".

При этом генсек ОДКБ Станислав Зась говорил, что возможность привлечения к так называемой "спецоперации" в ОДКБ не обсуждалась.

Напомним, что в ОДКБ входят шесть стран - РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Киргизия. Численность миротворческих сил ОДКБ на 2022 год - 3600 человек.

Туда входят несколько войсковых группировок из десантных бригад и подразделений спецслужб и правоохранительных органов, а также отрядов МЧС и объединений, которые специализируются на борьбе с незаконным оборотом наркотиков.