В Кремле прогнозируют "длительный кризис" в Украине и связывают это с тем, что Россия больше никогда не будет доверять западным странам.

Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу", - сказал Песков.

Также по словам Пескова, Россия не может гарантировать, что американцев, воевавших на стороне ВСУ и попавших в плен под Харьковом, не будет ждать смертная казнь в "ДНР".

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.