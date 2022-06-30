Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал "Стране" заявление президента Индонезии Джоко Видодо во время его визита в Москву о том, что он передал послание от Зеленского президенту РФ Владимиру Путину.

"Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сообщил Никифоров.

Он также рассказал, какой вопрос обсуждался в рамках встречи президента Украины с президентом Индонезии.



"Индонезия - один из самых крупных импортеров пшеницы из Украины. Поэтому блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве. Россия в ответе за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И Россия будет отвечать за продовольственный кризис, который может начаться, если не разблокировать украинские порты. Именно об этом Владимир Зеленский в подробностях рассказал Джоко Видодо", - сказал Никифоров.

В свою очередь, источник "Страны" в Офисе президента также утверждает, что никаких писем Путину президент Зеленский не передавал.

Как писала "Страна", вчера президент Индонезии предложил передать послание Владимира Зеленского главе Кремля Владимиру Путину, чтобы попытаться помочь мирным переговорам. Он также сказал, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.

А сегодня Видодо сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину послание украинского коллеги.