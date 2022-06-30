В БРИКС могут войти не только Аргентина и Иран, но и Индонезия с Египтом.

Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung в статье под заголовком "Путин ищет новые альянсы".

В статье сообщается, что на включении четырех новых государств в БРИКС настаивает Китай, но Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика выступают против кандидатур Индонезии и Египта.

В частности, ЮАР недовольна тем, что Китай определил возможного африканского кандидата, не посоветовавшись с ней.

Ранее "Страна" сообщала, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Сначала президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о желании присоединиться к организации, во время выступления на саммите БРИКС. А в понедельник о намерении Ирана присоединиться к БРИКС заявил представитель МИД этой страны Саид Хатибзаде.

Как писала "Страна", на прошлой неделе государства - члены группы БРИКС заявили, что поддерживают переговоры между Россией и Украиной.

"Мы обсудили ситуацию в Украине и напоминаем о наших национальных позициях, высказанных на соответствующих форумах, а именно в Совбезе ООН и Генеральной Ассамблее ООН. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной", - говорится в заявлении.