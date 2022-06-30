Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание украинского коллеги Владимира Зеленского.

Его слова приводят российские СМИ.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо по итогам переговоров с Путиным.

Накануне визита в Москву президент Индонезии побывал в украинско й столице Киеве, где встречался с Зеленским.я

Как сообщала "Страна", вчера президент Индонезии предложил передать послание Владимира Зеленского главе Кремля Владимиру Путину, чтобы попытаться помочь мирным переговорам. Он также сказал, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.

"Несмотря на то, что этого очень трудно добиться, я выразил важность мирного решения. Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым я скоро встречусь", – сказал Джоко Видодо в Киеве.

Также мы рассказывали, что Видодо прибыл в Киев после участия в саммите G7. Он приехал поездом из польского Перемышля.