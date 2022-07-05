Скандал вокруг заявлений посла Украины в Германии Андрея Мельника в поддержку Бандеры продолжается. Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн резко раскритиковал посла и предложил обсудить "дело Мельника" с международным альянсом Холокоста.

Призывая Киев отмежеваться от заявлений посла в поддержку лидера украинских националистов Степана Бандеры, Феликс Кляйн призвал Украину присоединиться к Международному альянсу памяти жертв Холокоста (IHRA), сообщает Der Spiegel.

"Эта межправительственная организация является подходящим форумом, где вопросы, поднятые Мельником, могут обсуждаться на международном уровне", - сказал Кляйн.

Издание пишет, что Украина до сих пор не хотела присоединяться к IHRA.

"Дебаты, спровоцированные послом Мельником, должны побудить нас как можно скорее обратиться к Украине", - сказал он.

Ранее поднялся большой скандал после того, как посол Украины в Германии в одном из интервью сказал, что "Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков".

За это высказывание Мельника раскритиковало посольство Израиля.