TikTok заблокировал скандальное высказывание посла Мельника о Бандере
TikTok заблокировал скандальный отрывок из интервью посла Украины в Германии Андрея Мельника, в котором дипломат говорит о Степане Бандере.
Об этом сообщил журнал Tegesspiegel.
Соцсеть заблокировала видеоролик из-за "нарушений правил сообщества". Платформа заявила, что прокомментирует свои действия позже.
В беседе с журналистом Мельник выступил в защиту бывшего лидера националистов Степана Бандеры и выдвинул спорный тезис о том, что он "не был массовым убийцей евреев". Министерство иностранных дел в Киеве прямо дистанцировалось от этих высказываний.
"Мнение посла Украины в Германии Андрея Мельника, которое он высказал в интервью немецкому журналисту, является его личным и не отражает позицию МИД Украины", - говорится в сообщении ведомства.
После этого в ФРГ отреагировали на высказывания посла Украины Мельника о Бандере и заявили, что Мельник "предстал бы в Германии перед судом".
Также появилась информация, что Мельника могут отозвать с должности и назначить его замглавы МИД.
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