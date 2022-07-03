Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, как и ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, высказал мнение, что закончить войну в Украине необходимо дипломатическим путем. Однако, по его словам, российские власти не желают садиться за стол переговоров.

Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

"Дипломатия действует, но все попытки посредничества провалились из-за Путина. Зеленский неоднократно демонстрировал признаки открытости, которые Путин всегда отвергал. Путь - дипломатическое решение, но перемирие может быть достигнуто лишь в том случае, если российская армия прекратит бомбить мирное население Украины", - считает он.

Итальянский министр также добавил, что Украина имеет право защищаться и ее нужно поддерживать, а также сказал, что Рим продолжает держать контакт с Москвой через свое посольство, надеясь на мирное урегулирование ситуации.

Ранее мы писали, что бывший госсекретарь США, 98-летний Генри Киссинджер озвучил три сценария развития ситуации в Украине.

Также "Страна" писала, что глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что переговоры с РФ возможны только после ее поражения в Украине.