Украинские военные высадились на острове Змеиный и установили там государственный флаг. Видео, фото
Украинские военные установили флаг на острове Змеиный - на этот раз не с вертолета, как было 4 июля, а лично.
Фото публикует Facebook-страница добровольческого подразделения "Зґард".
Также появилось видео, как украинские военные устанавливают флаг на Змеином.
Напомним, утром 4 июля Государственная пограничная служба Украины опубликовала фото украинского флага на Змеином, а пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинский флаг был поднят над островом.
Позже она уточнила, что флаг был доставлен на остров вертолетом, а на остров никто не высаживался.
Также напомним, в конце июня Зеленский заявил, что остров Змеиный снова украинский и это меняет расклад сил в Черном море.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.
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