Украинские военные установили флаг на острове Змеиный - на этот раз не с вертолета, как было 4 июля, а лично.

Фото публикует Facebook-страница добровольческого подразделения "Зґард".

Также появилось видео, как украинские военные устанавливают флаг на Змеином.

Напомним, утром 4 июля Государственная пограничная служба Украины опубликовала фото украинского флага на Змеином, а пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинский флаг был поднят над островом.

Позже она уточнила, что флаг был доставлен на остров вертолетом, а на остров никто не высаживался.

Также напомним, в конце июня Зеленский заявил, что остров Змеиный снова украинский и это меняет расклад сил в Черном море.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

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