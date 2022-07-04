Появилось фото флага Украины на острове Змеином
Государственная пограничная служба Украины опубликовала фото украинского флага на острове Змеином.
Снимок появился в Фейсбуке ведомства.
"На Змеином подняли украинский флаг", - сказано в подписи к фото.
Напомним, около 14:00 начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что флаг Украины установлен на острове Змеиный.
"Военная операция завершена и территория возвращена под юрисдикцию Украины", - сообщила Гуменюк.
Как писала "Страна", украинское командование сообщило об отходе россиян с острова Змеиный после атаки украинцев 30 июня.
Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.
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