Государственная пограничная служба Украины опубликовала фото украинского флага на острове Змеином.

Снимок появился в Фейсбуке ведомства.

"На Змеином подняли украинский флаг", - сказано в подписи к фото.

Напомним, около 14:00 начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что флаг Украины установлен на острове Змеиный.

"Военная операция завершена и территория возвращена под юрисдикцию Украины", - сообщила Гуменюк.

Как писала "Страна", украинское командование сообщило об отходе россиян с острова Змеиный после атаки украинцев 30 июня.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.