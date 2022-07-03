Украина назвала потери россиян в технике на острове Змеиный за все время его оккупации.

4 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1",

2 зенитно-ракетных комплекса "Тор",

реактивная система залпового огня "Град"

радиолокационные установки

Как сообщила начальник пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, операция на Змеином продолжается и завершится только после того, как украинские военные убедятся в отсутствии россиян на острове.

"Всем понятно, что географическое положение острова специфично, поэтому для того, чтобы мы утверждали, что держим над ним контроль, нам нужно обезопасить свои подразделения, в том числе, от ударов вражеского флота и вражеской авиации. Поэтому операция продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока мы не установим полноценный контроль над островом", — сказала Гуменюк.

Напомним, что накануне россияне вновь отбомбились по Змеиному: бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову.

Логично в этом контексте заявление ВСУ, что высаживаться на отбитом у росссиян острове Змеиный еще "слишком рано".

Также, к сожалению, уход россиян с острова Змеиный не снимает блокаду с украинских портов.

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