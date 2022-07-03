Бомбардировка жилых кварталов Киева может стать новой российской тактикой ведения войны.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel в сегодняшнем номере.

Киев обвиняет Москву в умышленном нанесении ударов по жилым кварталам, "чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров", пишет источник. Он обращает внимание на то, что при этом используются устаревшие модели ракет, далекие от того, чтобы называться высокоточными.

Немецкое издание ссылается в материале также на данные британской военной разведки.

Кроме того, Der Spiegel акцентирует внимание на словах советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который видит общие изменения в ведении боевых действий российской армии.

"Это новая российская тактика: атаковать жилые районы и оказывать давление на западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров", - сказал Подоляк.

Москва не обращает внимания на то, как мир реагирует на "бесчеловечные удары" крылатыми ракетами по жилым кварталам, уверенная в том, что рано или поздно добьется своего. Но эта тактика не сработает, считает Подоляк.

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