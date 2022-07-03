Война в Украине разделила членов НАТО на три лагеря: "ястребов", "голубей" и "страусов". Страны из этих лагерей по-разному видят будущее Украины.

Об этом пишет британское издание Sunday Times.

К "ястребам" относятся государства, которые считают, что России нужно дать отпор с максимальным для неё ущербом и лишить ее возможности совершать в будущем акты агрессии в отношении любых стран. Это, например, Польша. "Ястребы" высказываются за возвращение всех захваченных украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

К "голубям" относят государства, стремящиеся к скорейшему прекращению войны в Украине даже за счет территориальных уступок со стороны Киева. Британское издание цитирует неназванного чиновника одной из скандинавских стран, который хоть и признает такой итог событий несправедливым, но считает его по крайней мере "практичным".

К "страусам" отнесли государства, пытающиеся максимально дистанцироваться от событий в Украине, решающие исключительно свои внутренние вопросы. Их правительства только формально поддерживают решения НАТО. К ним отнесли страны Южной Европы.

Ранее "Страна" писала, что на саммите в Мадриде утвердили новую модель, структуру и принципы НАТО.

Также мы рассказывали, что генсек НАТО заявил, что альянс готовился к противостоянию с Россией ещё с 2014 года.