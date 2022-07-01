Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО еще не состоялось и повторил, что без одобрения турецкого парламента этот процесс не произойдет.

Об этом сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Мадрида, куда он ездил на саммит Альянса.

"Я думаю, что некоторые немного торопятся. Работа не закончена. Это еще приглашение. Долгий процесс начинается с этого приглашения. Неясно, сколько времени он займет... Нет необходимости суетиться. В настоящее время Швеция и Финляндия не являются членами НАТО. Это нужно знать раз и навсегда", - заявил турецкий лидер.

Напомним, что президент Турции утверждает, что Финляндия и Швеция пообещали выдать туркам более 70 оппозиционеров из числа курдских партий и сторонников проповедника Гюлена, которых турецкие власти называют "террористами".

Также сообщалось, что Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум, который открыл скандинавским странам дорогу в НАТО.

Вместе с тем, президент Финляндии признал, что страна вряд ли сможет вступить в НАТО в ближайшее время.