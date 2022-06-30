Турция получила от Швеции гарантии по экстрадиции более 70 членов Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает "террористами". Так утверждает президент Турции Реджеп Эрдоган, который дал понять, что если выдача не состоится, то Турция заблокирует вступление скандинавских стран в НАТО.

"Швеция обещает экстрадицию 73 террористов в Турцию", - цитирует Эрдогана "Андолу".

По его словам, Анкара будет внимательно отслеживать реализацию положений Трехстороннего меморандума с Швецией и Финляндией и свои дальнейшие шаги предпринимать с учетом реального положения дел.

"Если заявка скандинавских стран не будет одобрена парламентом Турции - процесс принятия в НАТО не завершится. Поэтому Финляндии и Швеции нужно выполнить обязательства. Эти страны должны закрыть двери для террористов PKK, YPG и FETÖ. Необходимые изменения нужно внести в национальные законодательства. Если эти слова не будут выполнены, то пусть не обижаются. Мы предпримем соответствующие шаги. Если не выполнят данные слова, то и вопрос не будет обсуждаться в турецком парламенте", - заявил Эрдоган.

Напомним, накануне Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО. Ранее мы писали о том, что Турция согласилась на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Было опубликовано видео исторического рукопожатия.

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