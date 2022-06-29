Украина подписала так называемый транспортный безвиз с Европейским союзом - специальное соглашение о либерализации автомобильных перевозок.

Об это сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

По его словам, он позволит значительно увеличить наш экспорт автотранспортом.

"Нам нельзя терять времени в отношениях с ЕС, нужно приближать нас к полноценному членству в Евросоюзе", - заявил президент.

Также Зеленский рассказал, что принял участие в саммите НАТО.

"Альянс меняет стратегию из-за российской агрессии против нас. Нам нужны четкие гарантии безопасности - и они у нас будут. Я сказал об этом на саммите. А также призвал ускорить поставки ПВО", - сказал он.

Комментируя обстрелы Николаева, Днепра, Очакова, Харьковской и Сумской областей, Донбасса, Зеленский призвал дать Украине больше оружия.

Касательно признания Сирирей "ЛДНР": "Россия выдавила из Сирии признание сепаратистов. Это означает, что никаких отношений с Сирией у нас не будет. А санкции будут".

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"Вернули домой 144 украинских воина из российского плена. В том числе 95 защитников Азовстали. Благодарен ГУР за этот результат", - сказал Зеленский касательно обмена украинских военных.

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