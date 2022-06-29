Саммит НАТО, транспортный безвиз и обстрелы городов Украины. Новое видео Зеленского
Украина подписала так называемый транспортный безвиз с Европейским союзом - специальное соглашение о либерализации автомобильных перевозок.
Об это сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.
По его словам, он позволит значительно увеличить наш экспорт автотранспортом.
"Нам нельзя терять времени в отношениях с ЕС, нужно приближать нас к полноценному членству в Евросоюзе", - заявил президент.
Также Зеленский рассказал, что принял участие в саммите НАТО.
"Альянс меняет стратегию из-за российской агрессии против нас. Нам нужны четкие гарантии безопасности - и они у нас будут. Я сказал об этом на саммите. А также призвал ускорить поставки ПВО", - сказал он.
Комментируя обстрелы Николаева, Днепра, Очакова, Харьковской и Сумской областей, Донбасса, Зеленский призвал дать Украине больше оружия.
Касательно признания Сирирей "ЛДНР": "Россия выдавила из Сирии признание сепаратистов. Это означает, что никаких отношений с Сирией у нас не будет. А санкции будут".
В Киеве сегодня побывали президент Индонезии и бизнесмен Ричард Бренсон. С ним обсуждалось восстановление "Мрии".
"Вернули домой 144 украинских воина из российского плена. В том числе 95 защитников Азовстали. Благодарен ГУР за этот результат", - сказал Зеленский касательно обмена украинских военных.
Ранее украинская разведка опубликовала первые фото освобожденных по обмену защитников "Азовстали".
Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.
Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску
Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".