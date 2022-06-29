Сирия решила признать "независимость и суверенитет" "ДНР" и "ЛНР", заявили в МИД страны.

"Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики", - говорится в заявлении МИД Сирии.

Таким образом Сирия стала второй после РФ страной, признавшей эти "республики".

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами. А уже 24 февраля началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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