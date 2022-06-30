В Европе может появиться еще одна горячая точка. Президент Хорватии Зоран Миланович на саммите в Мадриде предупредил лидеров стран-членов НАТО об опасности дестабилизации ситуации в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает хорватский телеканал N1.

Он отмечает, что президент Миланович в своей речи на саммите НАТО ни сказал ни слова против членства Финляндии и Швеции, а всю речь посвятил нестабильности в Боснии и Герцеговине и угрозе для хорватов там.

Ранее Хорватия была намерена блокировать вступление этих стран из-за Боснии и Герцеговины.

Также сегодня британское правительство заявило, что направит военных экспертов в Боснию и Герцеговину, чтобы усилить местную миссию НАТО и укрепить стабильность и безопасность в стране на фоне попыток извне разжечь там сепаратизм и спровоцировать насилие.

Напомним, в итоговой декларации НАТО пообещали "развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, как и с Грузией и Украиной.

Ранее на переговорах стран ЕС об украинском кандидатстве потребовали такого же статуса и для Боснии.

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