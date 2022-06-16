Сегодня Еврогруппа одобрила рекомендацию Европейскому Совету государств - членов еврозоны. Министры стран согласились с положительной оценкой Европейской комиссией и Европейским центральным банком выполнения Хорватией критериев перехода на евро. В рекомендации предлагается, чтобы Хорватия ввела евро с 1 января 2023 года.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Это первый шаг в процессе принятия Советом ЕС правовых актов, которые позволят Хорватии стать членом зоны евро и получить выгоду от использования общей валюты.

"Я очень рад сообщить, что сегодня Еврогруппа согласилась с тем, что Хорватия выполняет все необходимые условия для перехода на евро. Это важный шаг на пути Хорватии к тому, чтобы стать 20-м членом нашей зоны евро, и сильный сигнал для европейской интеграции. Я хочу воздать должное правительству Хорватии за его приверженность и упорную работу по достижению этого результата за последние несколько лет в особенно сложных обстоятельствах", - сказал президент Еврогруппы Паскаль Донохью.

Эта рекомендация должна быть принята Советом Ecofin (квалифицированным большинством голосов государств-членов зоны евро) на заседании 17 июня 2022 года. Также ожидается, что Совет одобрит письмо президента Совета Ecofin в адрес Европейского Совета. Европейский Совет обсудит этот вопрос на своем заседании 23-24 июня.

Процесс завершится принятием Советом после консультаций с Европейским парламентом и Европейским центральным банком трех правовых актов, необходимых для введения Хорватией евро с 1 января 2023 года. Ожидается, что принятие этих актов произойдет в июле.

Как писала "Страна", в минувшем сентябре Европейская комиссия сообщила, что с начала 2023 года Хорватия может перейти на евро.

А в мае депутаты парламента Хорватии проголосовали за то, чтобы перейти на евро вместо куны.