Хорватия переходит на евро вместо куны. За это проголосовало 117 депутатов при 13 голосах против.

Хождение новой валюты в стране начнется уже с 5 сентября. Но в течение года будет параллельное сосуществование хорватской и европейской валют.

Этому решению предшествовали жаркие дебаты. Сторонники перехода на евро утверждали, что это укрепит валютную ситуацию и привлечет инвестиции, противники - что вызовет рост цен и нищету.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что прекращает все контакты с президентом Зораном Милановичем. Это заявление прозвучало после того, как Миланович утверждал, что партия главы правительства HDZ связана с бывшей югославской секретной службой, сообщает Euractiv. Премьер обвинил Милановича в том, что он манипулятор и вандал и "человек с пророссийскими взглядами".

Кроме того, в начале мая премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман прибыли с визитом в Киев. По словам Владимира Зеленского, во время встречи уделили внимание вопросам интеграции Украины в ЕС и защиты энергетической свободы Европы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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