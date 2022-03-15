В Хорватии заявили, что летевший из Украины беспилотник нес вооружение
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что упавший в ночь на 11 марта в Загребе беспилотный летательный аппарат нес вооружение.
Глава правительства во вторник, 15 марта, на пресс-конференции представил соответствующие фотографии.
"Этот беспилотник, который упал в четверг, - с учетом того, что имеется много путаницы, и мы должны развеять и устранить любую возможную неточную информацию, - был с вооружением", - сказал Пленкович по итогам посещения французского авианосца "Шарль де Голль" в Адриатическом море, недалеко от города Дубровник.
Напомним, что Венгрия поднимала в воздух свои истребители из-за беспилотника, который летел из Украины.
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