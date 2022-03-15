Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что упавший в ночь на 11 марта в Загребе беспилотный летательный аппарат нес вооружение.

Глава правительства во вторник, 15 марта, на пресс-конференции представил соответствующие фотографии.

"Этот беспилотник, который упал в четверг, - с учетом того, что имеется много путаницы, и мы должны развеять и устранить любую возможную неточную информацию, - был с вооружением", - сказал Пленкович по итогам посещения французского авианосца "Шарль де Голль" в Адриатическом море, недалеко от города Дубровник.

Напомним, что Венгрия поднимала в воздух свои истребители из-за беспилотника, который летел из Украины.

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело — в публикации "Сесть за стол с Путиным".

Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.