Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что военно-воздушные силы Венгрии поднимали в воздух по тревоге свои истребители. Это происходило в связи с появлением над территорией республики беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который двигался со стороны Украины и упал в Хорватии.

Об этом он сообщил в ходе видеообращения на своей странице в Facebook.

По словам главы МИД, в ночь на пятницу средства ПВО Венгрии обнаружили в воздухе на северо-востоке страны подозрительный объект, который, как позже выяснилось, был беспилотником, разбившимся на окраине Загреба.

"С базы ВВС в Кечкемете вылетели находившиеся на дежурстве (многоцелевые истребители - Ред.) "Грипен", которые проверили этот район, но летающих объектов там не обнаружили и поэтому вернулись на базу", - говорит Сийярто.

Он добавил, что этот инцидент затронул также Румынию, над территорией которой прошел БПЛА, вылетевший с Украины. Венгерский министр добавил, что уже поговорил об этом по телефону с коллегами из Румынии и Хорватии. Власти Венгрии приступили к выяснению обстоятельств инцидента вместе с союзниками по НАТО.

По словам главы МИД, с учетом ситуации на территории Украины "крайне важно, чтобы армия и авиация во всех случаях действовали осмотрительно и спокойно".

"Мы должны защитить Венгрию, обеспечить безопасность венгерского народа и гарантировать, что Венгрия никоим образом не будет вмешиваться в войну по соседству", - добавил он.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что упавший на окраине Загреба БПЛА был запущен с территории Украины. Он выразил удивление тем, что летательный аппарат старого образца провел больше часа в небе над странами - членами НАТО и никто этого не заметил. По словам президента, ведется расследование инцидента.

Хорватские СМИ предположили, что речь может идти о беспилотнике Ту-141 "Стриж" советского образца. Минобороны Румынии сообщило в пятницу, что его средства ПВО также обнаружили в небе подозрительный объект, но не смогли его опознать.

По информации агентства HINA при падении минувшей ночью на окраине Загреба неизвестного объекта были повреждены несколько автомашин. На месте инцидента обнаружены два парашюта, никто не пострадал, идет расследование.

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