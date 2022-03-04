Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что запрещенной для полетов зоны над Украиной вводить не будут.

"На встрече МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине", - заявил генсек НАТО.

Напомним, руководители США, Британии и НАТО неоднократно заявляли, что не намерены внедрять бесполетную зону над Украиной, так как не хотят вступать в прямой конфликт с РФ.

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