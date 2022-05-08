Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман в воскресенье, 8 мая, прибыли с визитом в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина говорит с Хорватией на одном языке - языке ценностей и борьбе за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны", - рассказал он.

По словам Зеленского, во время встречи уделили внимание вопросам интеграции Украины в ЕС и защиты энергетической свободы Европы.

По данным хорватского правительственного портала, Пленкович также встретился с премьер-министром Денисом Шмигалем и спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Напомним, в Киев приехала глава Бундестага Бербель Бас.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".