Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что прекращает все контакты с президентом Зораном Милановичем.

Это заявление прозвучало после того, как Миланович утверждал, что партия главы правительства HDZ связана с бывшей югославской секретной службой, сообщает Euractiv.

"Мы не намерены встречаться с ним в формате Совета нацбезопасности. Мы не собираемся встречаться с ним лицом к лицу, однозначно. Мы не собираемся тратить время и иметь физический контакт с кем-то, кто может таким вульгарным и возмутительным образом обращаться с политической партией, правительством и многими из нас в отдельности", – сказал Пленкович.

Премьер также обвинил Милановича в том, что он манипулятор и вандал и "человек с пророссийскими взглядами".

"Я не знаю, является ли он их агентом или нет, однако ущерб, который он нанес Хорватии во внешней политике за последние два месяца, огромен. Пока действует это правительство, ни один министр не будет с ним ездить, организовывать общие встречи и конференции. Мы будем его бойкотировать", - сказал Пленкович.

Напомним, в начале февраля Миланович обвинил Великобританию в подстрекательстве Киева к конфронтации с Россией.

А в конце января Миланович заявлял, что страна отзовёт солдат из НАТО в случае начала конфликта в Украине и выступил против принятия Украины в альянс. После этого премьер-министр Хорватии извинился за слова президента.