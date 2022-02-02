Президент Хорватии Зоран Миланович, который недавно обвинил Евросоюз в безответственном отношении к Украине, считает что и Великобритания подстрекает Киев к конфронтации.

Об этом сообщает Euractive.

Глава государства придерживается мнения, что без РФ не может быть стабильности в Европе и считает, что "Россия является фактором в этом уравнении, и у нас должно быть соглашение с Россией".

Кроме того, он обвинил Великобританию в том, что она "вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, ставшим второстепенной державой (речь про Британию - Ред.), и Вашингтоном" и сказал, что подталкивать Украину к конфронтации с Россией это безответственно.

"Я даже не знаю, как это называется. Я встречаюсь, возможно, с представителями иностранных дел, возможно, России, Америки. Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав. Великобритания вышла из ЕС, и это придает ей меньшее значение", - так Миланович объяснил, почему не встретился с главой Минобороны Великобритании.

Напомним, в конце прошлого года премьер-министр Хорватии Пленкович посетил Украину, чем вызвал возмущение президента. Миланович предположил, что такой визит может плохо отразиться на отношениях РФ и Хорватии.

В январе Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, а в случае российско-украинской эскалации ни одного хорватского солдата в зоне боевых действий не будет. За эти слава президента перед украинцами извинился премьер-министр Пленкович.

После этого Миланович назвал главу правительства Хорватии "украинским агентом" и призвал Киев вести переговоры с представителями неподконтрольных территорий. Извиняться за свои слова об Украине и НАТО он отказался, более того, заявил, что Киев называет героями Второй мировой войны людей, которые "массово убивали поляков и евреев".

Также сообщалось, что Миланович считает, что политики ЕС безответственно относятся к Украине и натравливают ее на Россию.