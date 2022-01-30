Президент Хорватии Зоран Миланович, который назвал премьера своей страны "украинским агентом", заявил, что политики из Европы безответственно относятся к Украине и натравливают ее на Россию.

Об этом Зоран Миланович рассказал в эфире телеканала RTL в воскресенье, 30 января.

"Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно. Они ничего не получили от ЕС, а им обещали миллиарды и миллиарды. Говорю это не чтобы кого-то обидеть. Не являюсь ни недругом Украины, ни другом России. То, что они - коррумпированная страна, написано в докладах ЕС", - заявил президент Хорватии.

Миланович добавил, что у Киева есть проблемы, и властям пора приступить к их решению.



"С сепаратистами, которых не признала и Россия, продолжить переговоры, не игнорировать факт, что там есть переговорщики, которые не самые лучшие ребята, но и с ними надо разговаривать. А не идти постоянно путем конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой - Россией. И, кто бы их к этому не подстрекал, он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно", - подытожил президент Хорватии.

Напомним, что Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и что ни одного хорватского солдата на войну в случае противостояния с Россией не отправят.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Хорватии в Украине Аницу Джамич после заявлений президента Зорана Милановича, что Украине не место в НАТО.

После этого премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за слова президента страны Зорана Милановича, который сказал, что Украине не место в НАТО, а в случае российско-украинской эскалации ни одного хорватского солдата в зоне боевых действий не будет.

Кроме того, мы информировали, что президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не намерен извиняться за свое мнение касательно Украины как самой коррумпированной страны и слова, что Киеву не место в НАТО.