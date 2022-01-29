Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что премьер-министр Андрей Пленкович работает на Украину.

Об этом сообщает портал JustarnjiList.

"Пленкович действует как украинский агент, а я как президент Хорватии. Это огромная разница. И с русскими я не дружен. Я никогда не был там официально. Я никогда не пил кофе с послом России", - сказал он.

В то же время политик уточнил, что в Украине восхищаются людьми, которые во время войны убивали евреев и поляков.

Также президент Хорватии призвал власти Украины вести переговоры с представителями неподконтрольных территорий.

"С ними нужно разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерной державой. Кто бы их ни поощрял, это шарлатана, а их в Евросоюзе много", - добавил Миланович.

Ранее "Страна" рассказывала о скандале вокруг визита премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Украину, где он обсуждал с Зеленским "хорватский сценарий" для Донбасса.

Дома Пленковичу досталось от президента Зорана Милановича, назвавшего украинскую поездку премьера на фоне высокого напряжения в отношениях с Россией "чистым шарлатанством".

Миланович также заявил, что Украине не место в НАТО, и заявил, что ни одного хорватского солдата на войну в случае противостояния с Россией не отправят.

В ответ Пленкович извинился перед украинцами за слова президента Хорватии.