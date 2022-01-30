Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не намерен извиняться за свое мнение касательно Украины как самой коррумпированной страны и слова, что Киеву не место в НАТО.

Об этом сообщает RTL.

"У Украины есть проблема и она должна начать ее решать с сепаратистами, которых Россия тоже не признала. Итак, продолжайте переговоры и не игнорируйте переговорщиков, которые не хорошие ребята, но с ними нужно говорить, а не постоянно идти на путь противостояния с термоядерной и гиперзвуковой силой, Россией, это не Сербия. Кто поощряет их к этому, тот опасный шарлатан, а таких много в Европе", - сказал он.

В то же время Миланович добавил, что не преувеличивал, когда высказывался об Украине. Поэтому и извиняться политик не намерен.

"Пусть Пленкович (премьер Хорватии - Ред.) извиняется. Он действует как украинский агент, а я как хорватский президент. Это огромная разница. Я не стелюсь перед россиянами.

Официально я там никогда не был. Я никогда не пил кофе с российским послом", - добавил он.

Вместе с тем Миланович выдал новое обвинение касательно Украины – президент Хорватии заявил, что Киев называет героями Второй мировой войны людей, которые "массово убивали поляков и евреев".

"На Западной Украине этим людям устанавливают памятники", - уточнил он.

Ранее Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и сказал, что ни одного хорватского солдата на войну в случае противостояния с Россией не отправят.

В ответ Пленкович извинился перед украинцами за слова президента Хорватии.