Президент Соединенных Штатов Джо Байден направил в Конгресс письма, касающиеся приема Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Я предоставляю отчет о вступлении Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с разделом 3(2)(E) (ii) Резолюции Совета и Согласия на ратификацию протоколов НАТО от 1949 года, а также о вступлении Польши, Венгрии и Чехии от 30 апреля 1998 года", - говорится в сообщении.

Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО 5 июля.

Напомним, что на днях нейтральные ранее Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО.

Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Они также заявили, что их безопасность имеет для НАТО "приоритетное значение", в том числе в период присоединения к альянсу.

Ранее вступлению в НАТО этих двух стран противилась Турция, но в итоге был подписан меморандум, который открыл скандинавским странам дорогу в НАТО. В частности, в нем говорится, что Финляндия и Швеция не будут оказывать поддержку Отрядам народной самообороны курдов и партии сирийских курдов "Демократический союз".