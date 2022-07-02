Мэра Чернигова Владислава Атрошенко вновь не выпустили за границу. На этот раз он должен был поехать на конференцию по восстановлению Украины в Швейцарии, но ему не дали это сделать пограничники.

Соответствующее видео опубликовал сам мэр.

Начальник смены сообщил Атрошенко, что не выпускают его в связи с мобилизацией, а остальные подробности сказали уточнить в администрации Госпогранслужбы. Мэр считает это нарушением закона.

При этом он указал на тех, кто, по его мнению, стоит за этим решением.

"Представители Украины не попадут на международную конференцию по восстановлению Украины из-за "политики" главы ОВА (Вячеслава Чауса - Ред.) и некоторых чиновников Офиса Президента", - написал Атрошенко.

Атрошенко обращает внимание на то, что получил официальное приглашение от организаторов конференции в Швейцарии, а также есть письмо из секретариата Кабмина к погранслужбе с просьбой пропустить через границу участников конференции. Но Офис президента прямо запретил ему пересечение границы.

"Им безразлично, что конференция в Лугано является уникальной возможностью для Украины привлечь средства для восстановления. Безразличны официальные приглашения. Безразличны люди. Безразлична Украина. Они играют в политику. Пока идет война. Пока гибнут люди", - пишет Атрошенко у себя в Facebook.

Он напоминает, что Чернигов - один из городов, перенесших жестокие разрушения в ходе российского наступления, и использовать любую возможность, чтобы привлечь деньги для его восстановления - прямая обязанность мэра.

В распоряжении "Страны" оказался документ с просьбой от Кабмина разрешить проезд Атрошенко.

Просьба с разрешение на выезд за границу для Атрошенко

Напомним, что в середине июня Атрошенко не выпустили в Польшу, где у него было запланировано подписание договора о партнёрстве. Мэр заявлял, что имел все необходимые документы для выезда.

Также отметим, что украинки с 1 октября должны стать на воинский учет. "Страна" разбиралась, что это значит и будут ли их выпускать за границу?

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