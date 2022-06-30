Правоохранители задержали преступную группу, которая продавала женщин в сексуальное рабство. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Незаконный бизнес организовали четверо граждан Украины. Двое из них вербовали девушек на территории Украины, обещая высокооплачиваемую работу за границей, а двое других (проживали в Польше) привлекали их к предоставлению интимных услуг в соседней стране.

"Для вербовки подыскивались девушки в возрасте до 30 лет, приятной внешности, из неблагонадежных семей и с тяжелым материальным положением, в основном из западных областей Украины. Им предлагали высокие заработки за якобы работу в массажных салонах на территории соседней страны. Кроме того, организаторы схемы также изготавливали украинкам документы для выезда за границу", - говорится в сообщении.

На днях оперативники Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины и сотрудники миграционной полиции ГУ ЧП в Тернопольской области пресекли попытку вывоза двух украинок в Польшу через пункт пропуска "Краковец".

"Параллельно были проведены обыски у вербовщиков, жителей Ивано-Франковской области, по их месту жительства. Последним было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины "Торговля людьми", а Тернопольским межрайонным судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 25 августа. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет", - говорится в сообщении.

Двум другим соучастникам, которые сейчас находятся в Польше, заочно объявлено о подозрении по той же статье Уголовного кодекса Украины.

Девушек возвращены домой. Последующие мероприятия будут проводиться в рамках международного правового сотрудничества с привлечением правоохранителей Республики Польша.

Напомним, в ЕС беженцев из Украины обманом принуждали к сексуальной эксплуатации и трудовому рабству.

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