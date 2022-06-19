Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил "Стране", что 15 минут назад его задержали на пограничном пропускном пункте "Краковец" при выезде в Польшу.

"У меня запланирована поездка в город Ряхив, куда я направляюсь вместе с делегацией для подписания договора о партнёрстве. У меня там в планах выступление перед сессией, в составе делегации ещё три человека. Вопросы по документам возникли только ко мне", - сообщил Атрошенко "Стране".

По его словам, в перечне документов есть все разрешения, позволяющие пересекать границу.

"У меня на руках полный перечень документов, разрешающих пересекать границу в служебных целях. Пограничный инспектор Лилия Турко (жетон LV-1155) изъяла документы без объяснения причин и предложила мне поговорить с начальством", - говорит Атрошенко.

Причину, почему мэра не выпускают за пределы страны Атрошенко связывает с личным конфликтом с одним из сотрудников Офиса президента.

"Конфликт постарался развить глава ВА Черниговской области Чаус, делая очевиднейшую глупость, пытаясь запретить мне командировку в Давос. Чаус мог тогда не звонить с кляузой в мой адрес в ОП, но зачем-то это сделал. Это - блажь соответствующих должностных лиц, которые таким образом самоутверждаются в своём положении, превышают свои служебные полномочия, и очевидно препятствуют моей профессиональной деятельности в интересах Чернигова, а главное - дискредитируют подобными действиями президента, демонстрируя признаки телефонного права на таможенную границу", - сказал "Стране" Атрошенко.

Мэр также предоставил документ с отказом. На нем он указал, что намерен оспаривать это решение в суде.

"Поляки в шоке", - сказал он "Стране".

Ранее Атрошенко давал интервью "Стране", в котором рассказал о непростых отношениях с центральными властями.