Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что флаг Украины установлен на острове Змеиный.

"Я думаю, что я начну с той новости, которую ждут все, поэтому я должна провозгласить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена и территория возвращена под юрисдикцию Украины", - заявила Гуменюк.

Между тем еще 30 июня в ВСУ заявили, что высаживаться на отбитом у россиян острове Змеиный еще "слишком рано".

Как сообщала "Страна", вчера украинская сторона назвала потери россиян в технике на острове Змеиный за все время его оккупации. Это четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", два зенитно-ракетных комплекса "Тор", реактивная система залпового огня "Град" и радиолокационные установки.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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