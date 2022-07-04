Пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк уточнила свои слова о поднятом флаге Украины над островом Змеиный. Она говорит, что ее слова о поднятом флаге следует "понять метафорически", а опубликованное фото - старое.

Об этом она сказала в комментарии CNN.

"Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет реять", — сказала Гуменюк.

"На остров никто не высаживался. Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? Рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет", - — отметила секретарь ОК "Юг".

Ранее сегодня Гуменюк заявила, что украинский флаг был поднят над островом Змеиный, а Госпогранслуба опубликовала соответствующее фото.

Это фото оказалось старым. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Ранее в Пентагоне назвали причиной побега россиян с острова Змеиный удары ракетами "Гарпун" по кораблю снабжения.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.