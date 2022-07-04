Россия усилила свою корабельную группировку в северо-западной части Черного моря еще одной подводной лодкой.

Об этом сообщило оперативное командование Юг.



"Наготове 28 ракет типа "Калибр". 2 ВДК (десантные корабли – Ред.) напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции", – сообщило командование.



Командование призывает жителей Украины не пренебрегать правилами действий во время воздушных тревог и не освещать действия сил обороны по своему усмотрению - без разрешения военного руководства.

Напомним, в МВД заявили, что ключевая цель российской армии в Украине на самом деле не Донбасс, а Одесса и Черное море.

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