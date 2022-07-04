РФ на правила в Черное море дополнительную подлодку. Иллюстративное фото: Picryl

Россия усилила свою корабельную группировку в северо-западной части Черного моря еще одной подводной лодкой. 

Об этом сообщило оперативное командование Юг.
 
"Наготове 28 ракет типа "Калибр". 2 ВДК (десантные корабли – Ред.) напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции", – сообщило командование. 
 
Командование призывает жителей Украины не пренебрегать правилами действий во время воздушных тревог и не освещать действия сил обороны по своему усмотрению - без разрешения военного руководства.

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