В Бердянском порту российские оккупанты подняли со дна затонувший там в конце марта военный корабль "Саратов".

Фото операции по подъему судна публикуют местные паблики.

Напомним, ВСУ нанесли удар по захваченному российскими оккупантами порту Бердянска 24 марта. В результате этого вспыхнул крупный пожар. На дно пошел большой десантный корабль, который перевозил грузы и боеприпасы для оккупантов на юго-восточном направлении. Сначала считалось, что судно называется "Орск", но позже выяснилось, что это большой десантный корабль "Саратов".

Как уточнили позже, украинские войска нанесли удар по оккупированному российскими войсками порту Бердянска и уничтожили большой десантный корабль "Саратов" ракетой "Точка У".

Мы разбирали, что значит повреждение такого корабля для российских войск.

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