Вслед за Мариуполем россияне собираются запустить порт в Бердянске.

Это произойдет после разминирования, заявил "и. о. начальника" Бердянского морского торгового порта Владимир Стельмаченко.

По его словам, ресурсы для восстановления порта есть, и он "станет градообразующим предприятием".

Тем временем утром 2 июня появились сообщения о взрыве в порту Бердянска, который в российских СМИ связали с разминированием.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.