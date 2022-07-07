Национальная полиция в своем Telegram-канале опубликовала фото последствий сегодняшнего обстрела Краматорска.

Сообщается, что в результате авиаракетного удара около 13.00 пострадали минимум 15 домов, включая гостиницу, сгорели автомобили.

Число пострадавших граждан Нацполиция уточняет.

Ранее мы публиковали фото последствий обстрела Авдеевки, где под ракетный удар попали больницы, жилые кварталы и завод.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.