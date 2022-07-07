Беларусь передала под полный контроль РФ военный аэродром Зябровка недалеко от Гомеля.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Беларусь передала под полный контроль России аэродром Зябровка, где продолжаются мероприятия по обустройству военной базы. На территории аэродрома находится ракетный дивизион "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он.

Беларусь также готовится получить от РФ собственный комплекс "Искандер". Он будет размещаться на территории воинской части 465-й ракетной бригады сухопутных сил Беларуси в городе Осиповичи. Там уже начато строительство ангаров.

Громов повторил вчерашнее заявление заместителя министра обороны о том, что со стороны Беларуси не готовится наступление, но при этом отметил, что сейчас там активно вербуют бывших военных в частную военную компанию "Лига".

По мнению Громова, белорусские войска могут привлечь для провокаций против Украины, однако возможность полномасштабного вторжения Беларуси пока выглядит низкой.

Между тем сегодня в Беларуси заявили, что ударят ракетами по целям в Польше в случае военного конфликта между европейскими странами и Россией.