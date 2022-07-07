В Беларуси пригрозили ракетными ударами по Польше, если Европа вступит в войну с Россией
Беларусь ударит ракетами по целям в Польше в случае военного конфликта между европейскими странами и Россией.
Об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин.
По его словам, в случае начала конфликта территория Польши с eе военной инфраструктурой "становится первоочередным объектом удара".
"А именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", - заявил белорусский военный.
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