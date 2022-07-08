В Харьковской области 7 июля от российских обстрелов произошло 16 пожаров. Наибольшее количество возгораний – в Немышлянском районе Харькова.

Об этом сообщают в ГСЧС области. Также спасатели публикуют фото последствий пожаров.

По данным ГСЧС, в Немышлянском районе города произошло шесть пожаров, в Харьковском районе области - пять, в Изюмском - три, в Богодуховском и Чугуевском - по одному.

Горели жилые дома и пристройки, легковые и грузовые автомобили, гаражи, травы. Также пиротехники ликвидировали 27 неразорвавшихся российских боеприпасов.

Напомним, Харьков находится под обстрелами российских оккупантов каждый день. Вчера россияне ударили ракетами по территории школы-интерната для детей с проблемами зрения в Харькове.

Днем ранее ракетный удар в Харькове пришелся по педуниверситету имени Сковороды.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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