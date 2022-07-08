На севере подконтрольного Донбасса будет невозможно организовать отопительный сезон - мэр Славянска
В Славянске и других подконтрольных Украине городах севера Донецкой области невозможно будет организовать отопительный сезон.
Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.
Газ подать в города невозможно, а электросети не выдержат нагрузки из-за электрообогревателей.
"Даже сейчас, при небольшом количестве людей, сети не выдерживают нагрузки. А когда к электроплиткам и электронасосам прибавятся электрообогреватели, наступит коллапс", - заявил Лях.
По его словам, единственный выход - чтобы в отопительный сезон в городах осталось минимальное количество людей.
Ранее советник мэра Мариуполя говорил, что захваченный города также зимой может остаться без отопления, а с палатками для обогрева на улице.
Но и на подконтрольной Украине территориях вдали от фронта украинцев также пугают "сверхсложной зимой". "Страна" разбиралась, что будет с отоплением зимой в Украине.
Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".
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