В Славянске и других подконтрольных Украине городах севера Донецкой области невозможно будет организовать отопительный сезон.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

Газ подать в города невозможно, а электросети не выдержат нагрузки из-за электрообогревателей.

"Даже сейчас, при небольшом количестве людей, сети не выдерживают нагрузки. А когда к электроплиткам и электронасосам прибавятся электрообогреватели, наступит коллапс", - заявил Лях.

По его словам, единственный выход - чтобы в отопительный сезон в городах осталось минимальное количество людей.

Ранее советник мэра Мариуполя говорил, что захваченный города также зимой может остаться без отопления, а с палатками для обогрева на улице.

Но и на подконтрольной Украине территориях вдали от фронта украинцев также пугают "сверхсложной зимой". "Страна" разбиралась, что будет с отоплением зимой в Украине.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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