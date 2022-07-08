К северу от Харькова была новая попытка штурма Дементиевки, говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

К северу от Славянска активизировались бои в Богородичном, которое частично контролируется противником.

Россияне имеют частичный успех в Верхнекаменском - поселке по пути из Лисичанска в Северск. Сам Северск уже обстреливается ствольной артиллерии.

К востоку от Бахмута противник наступает в районе Спорного (в "ДНР" утверждают, что само село уже захвачено).

К югу идет наступление в направлении Веселой Долины. Это село в 4-х километрах от Бахмута и находится к западу от трассы E40. К востоку от этой дороги - село Клиновое, где уже закрепился противник.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.