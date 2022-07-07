Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 7 июля. Он опроверг заявления России о гибели военных, устанавливавших флаг на острове Змеином.

Свежая сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях изменений не отмечено. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении противник с целью демонстрации своего присутствия обстрелял из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Кроме того, нанес авиаудары вблизи Эсмани и Мирополья.

На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании позиций и недопущении продвижения подразделений ВСУ вглубь временно занятой территории. В течение дня задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль столкновения. Наши военные свели на нет все усилия врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отражен, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.

На востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.

На Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. ВСУ жестко подавили очередную попытку. Враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии Сулиговку, Красное, Никополь, Новопавловку, Карнауховку, Адамовку, Краснополье, Богородичное, Мазановку, Дибровно и Долину. У последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении враг предпринял неудачные попытки штурма в направлениях Григоровки и Верхнекаменского. Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали Маяки, Северск, Серебрянку, Григоровку, Верхнекаменское, Золотаровку и Звановку. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.

На Бахмутском направлении ВСУ нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел. Обстреливал из ствольной артиллерии и РСЗО Выимку, Иванодарьевку, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Покровское, Яковлевку, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершину, Кодему, Майорск, Нью-Йорк. Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.

На Южнобугском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Подразделения врага продолжают удерживать занятые позиции и средствами поражения обстреливать позиции ВСУ.

Заявления министерства обороны России о якобы гибели украинских военных, выполнявших зачистку и устанавливавших флаг Украины на острове Змеиный не соответствуют действительности.

В акваториях Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к применению шесть носителей высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" может составлять до 40 единиц.

Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командование Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации вынуждено выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады.

Продолжаются меры принудительной мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области. Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительную комплектацию средств защиты. В настоящее время текущий некомплект подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ составляет около 8 тысяч человек.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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