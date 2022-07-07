Генштаб ВСУ раскрыл подробности операции по восстановлению контроля над островом Змеиный, над которым сегодня был поднят государственный флаг Украины.

В сообщении на странице Генштаба в Facebook говорится, что первыми к острову подошли военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого.

Затем спецназовцы организовали проход для подхода катеров основной группы и подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров высадились инженеры, которые расчистили в минных заграждениях проход для остальной группы.

Далее прошел второй этап высадки: военные обследовали остров. После этого они подняли над островом государственный флаг и флаг 73-го центра спецназначения.

Во время работы украинских военных корабли РФ выдвинулись к Змеиному. Когда отряд ВСУ покинул остров, по нему нанесли ракетный удар, был поврежден пирс.

Сводная группа высадки в полном составе и без повреждений вернулась на материк, сообщает Генштаб.

Ранее мы писали, что в Генштабе опровергли гибель украинских военных, устанавливавших флаг на Змеином.

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