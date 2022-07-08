Российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и востока, но и с запада, от выступа в их позициях в районе Барвенкова, сообщает Американский институт изучения войны.

В отчете также говорится 7 июля войска РФ по-прежнему проводили ограниченные попытки наступления и наносили воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии фронта, сообщили в институте.

Эксперты института заявляют, что РФ восстанавливает силы и создает условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели или месяцы.

Потому ожидать крупных наступательных операций в ближайшее время не стоит.

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