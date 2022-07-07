В Минобороны РФ официально объявили о паузе в боях, в подразделениях проходят мероприятия "по восполнению боевых возможностей".

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет ТАСС.

"Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", - цитирует ТАСС источник в Минобороны РФ.

Напомним, ранее об оперативной паузе в российских войсках сообщал американский Институт изучения войны. По данным Института, пауза нужна россиянам в рамках подготовки к "более масштабным операциям".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.